Тарантино намекнул, что его фильм "Однажды в Голливуде" может стать последним

По словам знаменитости, если его новый фильм окажется удачным, то снимать десятую свою картину он не станет.

Кинофильм "Однажды… в Голливуде" может стать последним в карьере Квентина Тарантино. Об этом в интервью GQ Australia заявил сам титулованный режиссёр. Он пояснил, что хотел бы оставить профессию, находясь "на пике".

— Если фильм хорошо примут, то я не буду снимать десятый. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! Может быть, я остановлюсь, пока я на пике. Посмотрим! — пояснил режиссёр.

Впрочем, Тарантино и раньше высказывал мысль оставить карьеру после десятого фильма. Но на этот раз поделился и планами на будущее, если действительно перестанет снимать фильмы.

— Я буду писать книги о кино и начну писать для театра, так что я по-прежнему буду творить. Просто, я думаю, что уже отдал фильмам всё, что мог, — рассказал Тарантино.

Как ранее сообщал Лайф, мировая премьера фильма "Однажды… в Голливуде" с Брэдом Питтом, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо в главных ролях состоялась 21 мая во Дворце фестивалей в Каннах. В российский прокат картина выйдет 8 августа.