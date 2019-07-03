Едва не утонувший в мазутной реке россиянин попал туда из-за "нехороших людей"

По словам мужчины, он пытался скрыться бегством, и не знал о такой химической западне.

Павел Семаков, который упал в мазутную реку в городе Павловске Воронежской области, идёт на поправку. Врачи уверяют, что уже через пять дней он отправится домой. Мужчина рассказал Лайфу, как с ним произошёл несчастный случай.

— C нехорошими людьми я спутался. Этот человек был либо пьяный, либо обкуренный. Ну вы понимаете, он на меня погнал. Я начал убегать, но там уже было темновато, и всего этого я не видел. Я не знал, что там есть эта яма, и вот так я туда и попал, — признался мужчина.

Крики мужчины о помощи в безлюдном месте услышали по чистой случайности.

На мазутную реку местные жители жаловались в администрацию города неоднократно. Она протекает вдоль трассы М-4 "Дон". Река появилась год назад, когда закрылся асфальтобетонный завод. Однако сигнальная лента появилась здесь, только когда произошёл первый несчастный случай.