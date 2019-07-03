Таможенников Китая заподозрили в заражении телефонов туристов вирусами

Приложение-шпион запускают на телефонах с операционной системой Android. Устройства на iOS просто сканируют, подсоединяя к нему кабель.

Таможенники на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР устанавливают шпионскую программу в телефоны въезжающих из стран Средней Азии, сообщает The New York Times.

Туристы рассказали газете, что на границе их просят разблокировать телефон, изымают его и возвращают через некоторое время, при этом иногда забывают удалить приложение-шпион.

Вирус, которым таможенники заражают телефоны въезжающих, ищет запрещённое содержимое, экстремистский контент и отправляет отчёт властям. Сканирование затрагивает изображения, видео, документы и аудиофайлы, которые соответствуют любому из более чем 73 000 параметров, включённых в список, сохранённый в коде приложения. Вирус-шпион роется в телефонной книге, ищет псевдонимы владельца аппарата в соцсетях, скачивает календарь.

Китай неоднократно обвиняли в том, что жители Синьцзян-Уйгурского автономного района преследуются властями по религиозному признаку. Выдвигались обвинения, что там существуют концлагеря.