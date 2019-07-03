Лжеучастница "Битвы экстрасенсов" с Украины села за решётку

"Целительница" ранее уже была дважды судима за снятие "порчи" с доверчивых граждан.

В Твери суд приговорил к трём с половиной годам колонии 44-летнюю гражданку Украины, которая выдавала себя за участницу телепередачи "Битва экстрасенсов". Женщина за крупные суммы давала обещания доверчивым людям снять с них "порчу", а после исчезала с деньгами.

— Всего в результате мошеннических действий потерпевшим причинён ущерб на общую сумму 50 300 рублей, — рассказали в прокуратуре Тверской области.

При этом отмечается, что "целительница" уже была дважды судима за аналогичные преступления.

Ранее Лайф сообщал, что жительница Перми взяла займ, чтобы расплатиться за магические услуги, которые колдуны оценили в два миллиона рублей, и лишилась квартиры.