В турнире по дворовому футболу "Уличный красава" примут участие 50 тысяч человек

Приём заявок стартовал 1 июля и продолжится до 1 августа. С 15 августа начнутся матчи.

Организаторы всероссийского турнира по дворовому футболу "Уличный красава" ожидают, что в акции в 2019 году примут участие 50 тысяч человек. Об этом рассказал замглавы исполкома ОНФ, руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

— В прошлом году участвовало порядка 35 тысяч мальчишек. Особенность в том, что ребята сами регистрируются, сами набирают команду, придумывают название. Мы планируем по отзывам и опросам в социальных сетях, что будет более 50 тысяч участников, — заявил он на пресс-конференции, которую транслировал Лайф.

По словам Кастюкевича, количество команд — участников футбольного турнира может достичь пяти тысяч человек. Он обратил внимание на то, что в акции принимает участие Валерий Газзаев. Руководитель "Молодёжки ОНФ" поблагодарил заслуженного тренера РФ за то, что ветераны футбола начали готовить ребят к турниру в различных регионах страны.

Регистрация на акцию началась на сайте уличныйкрасава.рф 1 июля и продолжится до 1 августа. С 15 августа по 15 сентября пройдут муниципальные этапы. Команды будут разделены на две возрастные категории: 14–15 и 16–17 лет. В них должно быть пять основных игроков и два запасных. Третий этап турнира — региональный. Его победители встретятся в финале на стадионе "Фишт" в Сочи с 11 по 13 октября. Финалисты за третье место получат фирменные мячи, за второе место — сертификат на установку площадки для воркаута в своём дворе. Победителям вручат сертификаты на установку футбольной площадки.