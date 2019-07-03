В 13 регионах России ВИЧ заражено более 1% населения

Согласно данным Роспотребнадзора, за три года количество субъектов РФ, где распространился вирус, выросло на 40%.

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Это более тысячи человек на 100 тысяч населения. Хуже всего ситуация обстоит в Иркутской, Свердловской и Кемеровской областях. Там количество заражённых приближается к двум тысячам человек на 100 тысяч местных жителей. Ещё в 35 регионах количество заражённого населения составляет более 0,5%. Такие данные приводит РБК со ссылкой на материалы исследования Роспотребнадзора.

В докладе ведомства под названием "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте" отмечается, что за последние три года произошло увеличение числа регионов с ВИЧ на 40%. Притом абсолютное большинство заражённых (70%) в 2018 году были экономически активными гражданами в возрасте от 30 до 50 лет.

Как отметили специалисты, тревожная динамика заражений, превышающая в 2–4 раза среднероссийские показатели, наблюдается в небольших городах — — Североуральске, Кировограде, Тольятти, Верхнем Уфалее, Новотроицке, Ленинске-Кузнецком, Орске, Березниках и других.

По данным издания, данный доклад Роспотребнадзора был направлен в трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

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