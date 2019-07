Little Big, Элджей и Бузова. Кто из звёзд выступит на VK Fest в Петербурге

20 и 21 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится пятый юбилейный VK Fest. Гостей Северной столицы будут ждать известные музыканты, популярные блогеры и спикеры, сотни развлекательных площадок и прочих активностей.

Так, 20 июля гостей своими выступлениями порадуют Little Big, Егор Крид, PENDULUM DJ SET, Тима Белорусских, Ёлка, Feduk, Ольга Бузова, группа "Хлеб", Лёша Свик, #2Маши, Tesla Boy, Big Baby Tape, "ATL и Кислотный дом", OBLADAET, MARKUL, МОНАДА, "Дневник Хача", ND production, LizzzTV, YanGo, Приятный Ильдар, Anny May, Ylifit, Mary Gu, Маша Маева, Влад Бумага, Катя Адушкина, Клава Кока, Настя Кудри и другие.

На следующий день выступят Элджей, Макс Барских, A'Studio, Yellow Claw, МОТ, Елена Темникова, Диана Арбенина и "Ночные снайперы", HammAli & Navai, THE HATTERS, Дельфин, LIZER, CYGO, ЛУНА, Zivert, Монеточка, ЯАVЬ, СБПЧ, Джарахов, ЛАУД, Rauf&Faik, ВРАГ, Зомб, Dr.Krivorotov, Maryana Ro, Николай Соболев, Эльдар Джарахов, Юра Музыченко, Дима Масленников, ДАВА, Карина Кросс, Наташа Краснова, Василий и Юля Смольные, Utopia show, EdisonPts, Женя Белозёров, Алексей Савко, Елена Райтман, Леонид Парфёнов и другие.