Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака

По мнению депутата Госдумы, отчасти в онкологических болезнях женщин виноваты мужчины.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждая четвёртая трудоспособная россиянка (23,8%) умирает от онкологического заболевания. По мнению медика, виной всему увеличившаяся продолжительность жизни людей.

Онищенко рассказал, что из 146 миллионов россиян 46 миллионов — это люди старше 55 лет. Он пояснил, что с возрастом вероятность онкозаболеваний возрастает. Врач также считает, что в болезнях женщин есть вина мужчин.

— Мы не создаём тех условий, в которых женщины могли бы спокойно выполнять свою детородную функцию. У многих первый ребёнок появляется только после 30 лет, что с точки зрения физиологии является более сложным, чем рождение в 20–25, — объяснил Онищенко ситуацию в интервью URA.RU.

Депутат Госдумы добавил, что плохая экология и вредные привычки также являются причинами появления у россиянок онкологических заболеваний.

Ранее в Минздраве назвали основные причины смерти трудоспособных россиянок.