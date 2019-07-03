Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

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Фото © Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Приостановить действие Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года, — говорится в документе.

В тексте также уточняется, что решение о возобновлении участия России в этом соглашении будет приниматься главой государства.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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