Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
— Приостановить действие Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года, — говорится в документе.
В тексте также уточняется, что решение о возобновлении участия России в этом соглашении будет приниматься главой государства.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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