Климатолог рассказал, чем грозит аномально тёплое лето

Повышение температуры может приводить к аномальным погодным явлениям, сказываться на здоровье людей.

Аномально тёплое лето чревато отрицательными последствиями для людей со слабым здоровьем. Об этом рассказал старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова климатолог Андрей Киселёв.

— Когда речь идёт о температурах, резко превышающих норму, как, в частности, было в Европе, то, например, люди с ослабленным здоровьем и пожилые, конечно, с трудом будут переносить такую ситуацию. Собственно говоря, и для промышленности это тоже вряд ли хорошо, когда та же окружающая среда явно теплее традиционной в этой местности, — объяснил Киселёв в беседе с НСН.

Климатолог отметил, что резкое потепление принесёт с собой различные погодные аномалии, которые уже и сейчас можно наблюдать. Из-за перегрева воздушные массы меняют свои устоявшиеся направления.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в июле на территории России ожидается изменчивая погода с периодами жары и похолодания. Синоптики назвали данное явление следствием глобального потепления.