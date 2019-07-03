Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссёра Агнии Галдановой

По словам девушки, двое неизвестных ударили её несколько раз за отказ от интима.

Полицейские задержали двух подозреваемых в нападении на режиссёра Агнию Галданову на улице Каретный Ряд в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Подозреваемые задержаны в Санкт-Петербурге. Ими оказались 26-летний уроженец Воронежа и 27-летний уроженец Московской области, — уточнили в ведомстве.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Злоумышленники доставлены в Москву для установления всех обстоятельств нападения.

Как писал Лайф, девушка-режиссёр рассказала, что во время возвращения домой с вечеринки поздно вечером 28 июня к ней подошли двое мужчин и предложили интим. В ответ на возмущённый отказ они несколько раз ударили Галданову и скрылись.