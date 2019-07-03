ЭИСИ назвал топ-5 лучших практик регионального управления

Эксперты ЭИСИ назвали топ-5 лучших практик регионального управления. В мониторинг вошли проекты, которые главы регионов инициировали с 24 по 30 июня этого года.

При составлении списка в ЭИСИ следовали таким критериям, как охват, результат для граждан, уровень вовлечённости жителей, эффективность затрат, инновативность, неординарность, технологичность решения и тиражируемость практики.

На первом месте оказался портал "Безопасная среда" в Башкирии. Благодаря этому проекту каждый житель республики может сообщить о проблеме, которая касается безопасности в сфере транспорта, ЖКХ или если есть угроза пожара. На портале формируется заявка, которую направляют исполнителю. Примечательно, что от ответственного лица можно получить реакцию.

На втором месте "Кардиопакет" в Алтайском крае. Этот проект нацелен на обеспечение необходимыми медицинскими препаратами жителей, у которых серьёзные сердечно-сосудистые заболевания.

Третье месте досталось "Уютному Ямалу". Этот проект нацелен на вовлечение жителей ЯНАО в жизнь региона по особо важным для населения вопросам. Речь идёт о формировании комфортной городской среды, благоустройстве территорий, создании детских и спортивных площадок.

Четвёртую строчку рейтинга занял "Губернаторский резерв" в Астраханской области.

— Практика представляет собой нестандартный способ формирования кадрового резерва региона и является предпосылкой для трудоустройства и повышения квалификации молодых управленцев, — поясняют эксперты в своём докладе.

На пятом месте проект "Мой социальный центр" в Москве. Его целью является создание различных видов досуга для пенсионеров.

— На самом деле такие центры не просто центры досуга. Для людей старшего поколения это ещё и рецепт здоровья — как физического, так и психологического. Именно одиночество и невостребованность становятся для старшего поколения тем триггером, что запускает депрессию, нарушения когнитивной сферы и в целом подверженность заболеваниям. Москва становится добрым домом и семьёй для пожилых москвичей благодаря таким проектам, — считает политконсультант Алёна Август.

Эксперты также выделили ещё десять практик регионального управления, с которыми можно ознакомиться в докладе ЭИСИ.