Экс-супруга Грудинина рассказала о мести со стороны бывшего мужа

Ирина Грудинина заявила, что тот настроил против неё не только компанию, долей в которой она владеет, но даже их младшего сына.

После того как суд апелляционной инстанции оставил в силе решение о разделе имущества Грудининых и обязал председателя совхоза им. Ленина Павла Грудинина передать две трети имущества бывшей жене Ирине, отношения между экс-супругами окончательно испортились. По словам женщины, люди в компании преимущественно настроены против неё, и прежде всего из-за того, что их запугал её бывший супруг. Об этом Ирина Грудина рассказала в интервью Ксении Собчак.

— Буквально за последние три-четыре месяца была развёрнута очень большая пиар-кампания, в которой рассказывалось, что я приду, захвачу весь совхоз, уничтожу его, пруды, парки. Они подошли к бабушкам, рассказали: вот вы раньше получали мешок картошки, а если она придёт — мешка картошки вы больше не получите. Он пришёл в школу, гладил детей по голове, говорил, что детям дотации на питание больше не будет. В совхозе против меня создалась не совсем здоровая атмосфера, — пояснила бывшая супруга политика.

При этом женщина добавила, что ничего из вышеописанного она делать не собирается и просто пока даже не задумывалась ещё о том, что делать с доставшейся ей по суду долей акций совхоза. Куда больше её волнует то, что конфликт негативно сказался на отношениях внутри семьи, в частности, на детях.

— Артёму (старший сын Павла и Ирины. — Прим. Лайфа) в этом году будет 37 лет, у него четверо детей. Он очень меня поддержал, когда я осталась в ситуации один на один. Антон (младший сын. — Прим. Лайфа) принял сторону папы, но он работает у отца в совхозе, возглавляет отдел аренды. Конечно, он очень зависит от него. Скажем, если Артём более со стержнем внутри, то Антон у нас помягче, он всегда был очень ласковый. Конечно, я его понимаю, в общем-то. Хотя мне, конечно, в этой ситуации очень тяжело, потому что я не общаюсь с внуками (у Антона двое детей), — рассказала Ирина.

Хотя само расставание после 30 лет брака Ирина Грудинина оценивает положительно, потому что, по её словам, Павел Грудинин сейчас стал совершенно другим человеком, нежели тот, за которого она выходила замуж и с которым жила. Она пояснила, что даже не столько измены со стороны Грудинина стали причиной расставания, сколько игнорирование тогда ещё законной супруги и "предательства".

— Первые романы я ему прощала, жили дальше. Я точно никогда не смогу простить, что Павел Николаевич не пришёл на похороны моих родителей, хотя мои родители очень много для него сделали в период нашего становления. Чисто по-человечески не было даже СМС-сообщения с соболезнованиями. Для меня это стало точкой невозврата, — подытожила Ирина.

Напомним, Ирина и Павел Грудинины официально развелись в июле 2018 года после 37 лет брака. Женщина заявляла, что доходы Павла Грудинина намного больше, чем он декларирует.

Лайф ранее рассказывал о том, что Павел Грудинин несколько лет жил на две семьи и завёл детей на стороне.