Умер режиссёр Панин

Он снял такие фильмы, как "Человек на полустанке", "Исчадье ада", "Ночь на кордоне" и другие.

В возрасте 83 лет от остановки сердца умер режиссёр и сценарист Василий Панин. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Василий Панин окончил актёрский факультет Московского театрального училища им. Щепкина. Он снял в том числе такие фильмы, как "Человек на полустанке", "Исчадье ада", "Ночь на кордоне".

Самая известная его работа — исторический фильм "Певучая Россия", который рассказывает о создателе русского народного крестьянского хора Митрофане Пятницком. Как актёр Панин появился в картинах "Сувенир для прокурора" (1989) и "Лихая парочка" (1992).

Режиссёр является лауреатом всероссийских и международных кинофестивалей, таких как "Кинотавр" (Сочи, 2000), "Виват—кино России" (Санкт-Петербург, 2004).