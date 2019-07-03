Милонов попросил ЛДПР не учить Петербург хорошему тону "по-жириновски"

Парламентарий уверен, что для партии только плюс, если её членов в администрации города считают кадровым резервом.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к руководству ЛДПР и призвал не критиковать экс-лидера фракции в Заксобрании Санкт-Петербурга Олега Капитанова за то, что тот ушёл с кресла депутата в исполнительную власть по приглашению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Обращение Милонова приводит аналитический портал ZakS.ru.

Милонов заметил, что в Санкт-Петербурге нет политиков от ЛДПР, кто имел бы хоть часть харизмы Владимира Жириновского, и попросил партию не учить целый город.

— В Петербурге-Ленинграде не очень любят, когда посторонние касаются святых для нас вещей — войны, блокады, культурного и исторического наследия. Хотелось бы, чтобы в ЛДПР помнили об этом и не пытались учить целый город нормам хорошего тона "по-жириновски", — отметил депутат.

Ранее руководитель фракции ЛДПР в регионе Олег Капитанов был участником предвыборной гонки на должность губернатора Санкт-Петербурга. Но врио губернатора города Александр Беглов предложил тому должность председателя Комитета по межнациональным отношениям в администрации. После назначения Капитанов перестал активно собирать подписи и отказался от участия в выборах.

Ранее политолог Олег Матвейчев в беседе с Лайфом объяснил несостоятельность претензий зампредседателя Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову.