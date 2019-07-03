Путин призвал мир объединиться для технологических прорывов

По словам российского лидера, имеют место попытки монополизировать глобальное информационное пространство и присвоить себе право на истину.

Современный мир нуждается в открытом и свободном обмене мнениями, укреплении доверия и поиске взаимопонимания. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Втором международном форуме "Развитие парламентаризма". По словам российского лидера, в мире имеют место попытки монополизировать глобальное информационное пространство, присвоить себе право на истину. Путин называл их недопустимыми.

— В ряде стран, например, фактически вводятся цензурные запреты и барьеры, запреты на иную точку зрению — практика, которая, на наш взгляд, в корне противоречит и ценностям демократии, и принципу свободы слова, и парламентской традиции в целом, — указал российский лидер.

Он добавил, что долг всех ответственных политиков, ученых, делового сообщества осмыслить природу технологической революции, настоящее и будущее цифровой эпохи. Для этого мир обязан объединиться, и в этом, возможно, и состоит главная цель парламентаризма.

— Объединиться необходимо ради использования в интересах людей тех широчайших возможностей, которые открывают технологические прорывы в самых разных сферах, — отметил глава государства.

Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 июля. Сегодня его заключительный день. Главные темы форума — вопросы международной безопасности и стабильности, развитие цифровой экономики, молодёжной и экологической политики, перспективы работы межпарламентских институтов.

В работе форума приняли участие представители 132 государств, около 800 парламентариев и экспертов.