Новым спикером Европарламента стал итальянский социалист

Давид Сассоли участвует в работе ЕП с 2002 года, занимал в том числе должность вице-президента.

Итальянский социал-демократ Давид Сассоли стал председателем Европарламента (ЕП) на ближайшие два с половиной года. В ходе голосования его кандидатуру поддержало 345 депутатов.

— Абсолютное большинство [голосов] получил господин Сассоли, он новый председатель Европарламента. Я его поздравляю, — объявил на заседании экс-глава ЕП Антонио Таяни.

Сассоли — бывший журналист из Флоренции. Он участвует в работе Европарламента с 2002 года, где занимал в том числе должность вице-президента.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза в Брюсселе определились с кандидатурами на ключевые посты в евроструктурах.