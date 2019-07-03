Прямая трансляция: Совещание Путина с правительством по итогам прямой линии

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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Основная тема — поручения по итогам прямой линии, которая состоялась 20 июня.

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