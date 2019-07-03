Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы отстранили после дела Голунова

Начальника антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Щирова временно отстранили от должности. Он руководил операцией по задержанию журналиста Ивана Голунова.
— В настоящее время продолжается проверка. На период её проведения сотрудник отстранён от исполнения служебных обязанностей по занимаемой должности, — передаёт АГН "Москва" слова представителя пресс-службы ГУ МВД РФ по столице Юрия Титова.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин уволил двух генералов из-за скандала с делом журналиста Ивана Голунова. Глава государства поручил Генпрокуратуре РФ вместе со Следственным комитетом, МВД и ФСБ проанализировать уголовные дела по наркотикам.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram