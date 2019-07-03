Слуцкий допустил, что Россия не выплатит ПАСЕ "долг" в 55 млн евро

Выплата долга России перед Советом Европы за 2017–2018 годы остаётся под "большим вопросом". Так считает председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Насколько я понимаю механику действий Минфина, мы платим за этот год, когда мы вернулись, и не платим, что было бы совершенно в этом случае естественно, за годы нашего отсутствия в Совете Европы, поскольку за что платить? — рассказал он журналистам.

Он также напомнил, что за время отсутствия России в сессиях ПАСЕ были выбраны 70% судей ЕСПЧ и верховный комиссар по правам человека. По мнению Слуцкого, это тоже делает вопрос выплат "весьма проблемным".

Напомним, ранее в Совете Европы заявили, что Россия должна выплатить по меньшей мере ещё 55 миллионов евро в бюджет организации.