Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Лидер страны призвал членов правительства, с которыми проводит совещание, руководствоваться этим документом.

— После нашего совещания в Братске вышел перечень моих поручений, вы знаете. Сегодня они все оформлены в указ президента. Прошу вас руководствоваться этим документом в организации работы на этом направлении, — пояснил глава государства.

Как уже сообщал Лайф, Путин провёл совещание в Братске. Оно было посвящено ситуации с паводком в Иркутской области. После совещания глава государства дал ряд поручений по ситуации в регионе.