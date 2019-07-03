Форум "Таврида" посетила Наталья Поклонская

Пообщаться с депутатом Госдумы повезло участникам "Народной смены" — молодым музыкантам, вокалистам и хореографам.

Организаторы и участники форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" принимали в гостях депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Она посетила территорию арт-кластера, узнала об образовательных и творческих сессиях участников, а также посетила мастер-класс школы вокальной традиции.

Отметим, что сейчас на "Тавриде" проходит "Народная смена". Она объединяет 400 молодых музыкантов, вокалистов, хореографов и других представителей индустрии аутентичного искусства.

Одна из участниц форума Анастасия Соколова назвала "Тавриду" маленьким раем, где творчество живёт практически везде.

— Я впервые нахожусь в месте, где собралось столько творческих людей. Мне очень нравится, что здесь почти в каждом месте люди могут свободно петь песни, танцевать и не казаться смешными, — рассказывает она.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера. Теперь кроме традиционного форума в него входит фестиваль "Таврида — Арт". Кроме того, ведётся строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида".