Гитару с автографом Джима Моррисона выставят на торги в Подмосковье

Отмечается, что стартовая цена музыкального инструмента составит 650–700 тысяч рублей.

Гитару с автографами музыкантов легендарной рок-группы The Doors, включая Джима Моррисона, 27 июля продадут на торгах в рамках международного хеви-метал-фестиваля Big Gun в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

Поклонники рок-н-ролла смогут побороться за множество ценных лотов, включая автографы участников легендарных групп, таких как Metallica, Iron Maiden, Nirvana, Led Zeppelin, Black Sabbath и других.

— Одним из топ-лотов предстоящих торгов станет бас-гитара с автографами всех участников легендарной американской рок-группы Doors, в том числе и знаменитого Джима Моррисона, — рассказали организаторы аукциона.

Глава "Литфонда" Сергей Бурмистров в беседе с ТАСС рассказал, что стартовая цена гитары рок-группы The Doors составит 650–700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на аукционе в США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы.