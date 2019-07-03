Путин уволил трёх генералов

Президент России Владимир Путин освободил от должностей трёх генералов. Среди уволенных глава МВД Чувашии Сергей Неяскин. Указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Своей должности лишился генерал-майор полиции Игорь Медведев, который был начальником Сибирского юридического института МВД РФ. Также в указе говорится о генерал-майоре внутренней службы Николае Скопинцеве — начальнике управления планирования организационно-аналитического обеспечения ФСИН.

Этим же указом президент РФ освободил от должности замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД Игоря Хренкова.