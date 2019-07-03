Массовое ДТП на Кутузовском проспекте Москвы произошло из-за неопытного водителя

В результате серьёзной аварии погибло два человека, ещё пятеро пострадали, в том числе трое детей.

Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что массовое ДТП на Кутузовском проспекте в Москве произошло накануне из-за неопытности одного из водителей. Он выехал на встречную полосу, не учитывая особенности движения в транспортном потоке.

— В данном случае неопытный водитель, всего три месяца за рулём, — рассказал Черников.

Лайф публиковал видео с места смертельного ДТП с пятью машинами. В результате аварии погибло два человека, ещё пятеро пострадали. В числе последних трое детей.