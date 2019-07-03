В Шереметьево начались проверки из-за задержек багажа

Как заявил глава Минтранса, по результатам проверки в аэропорту возможны серьёзные кадровые решения.

Причины задержек с выдачей и приёмом багажа пассажиров в столичном аэропорту Шереметьево уже устанавливает внутренняя проверка. Об этом журналистам сообщал министр транспорта России Евгений Дитрих, добавив, что по результатам этой проверки в аэропорту сделают серьёзные кадровые выводы.

— Жёстко уже все отреагировали. Соответственно, внутренняя проверка в международном аэропорту Шереметьево происходит, я уверен, что по результатам этой проверки будут сделаны самые серьёзные выводы по целому ряду сотрудников, — сказал Дитрих.

Глава ведомства также отметил, что к этому процессу проверки подключилась Генпрокуратура РФ, а также свою работу ведут сотрудники Ространснадзора.

— Я полагаю, что все усилия контролирующих органов нацелены в первую очередь на то, чтобы помочь "разрулить" ситуацию и понять, что же делается не так. Я думаю, что они приведут нас к тому, что мы всё-таки наладим весь этот процесс. Сейчас достаточно серьёзная сложность состоит в том, что высокий сезон, большой пассажиропоток, — отметил министр.

Напомним, в начале июня пассажиры пожаловались на задержку выдачи багажа в Шереметьево. Руководству аэропорта пришлось объясняться. В Минтрансе заявляли, что на складах воздушной гавани лежало около тонны чемоданов и сумок. Однако спустя месяц ситуация повторилась, на этот раз из-за плохой погоды. В итоге из-за новых проблем с багажом было заведено 18 административных дел.