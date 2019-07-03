Путин поблагодарил всех, кто спасает косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье

Глава государства отметил работу не только экологов и биологов, но также и сотрудников ГИБДД.

Президент России Владимир Путин высказал слова благодарности всем, кто принял участие в освобождении косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморском крае.

— Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе, — приводит ТАСС слова Путина с заседания с членами кабмина.

Слова президента были ответом на доклад вице-премьера Алексея Гордеева о том, что первую партию млекопитающих выпустили в места их обитания.

Также президент отметил, что в операции по освобождению косаток участвовали сотрудники ГИБДД.

— Их все ругают, хоть вы похвалили. Косаток сопроводили — это хорошо, спасибо им, — высказался российский лидер.

Лайф рассказывал, что осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были выловлены для продажи. За их освобождение выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.

Первых косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили в море в конце июня. Правительство собирается изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов китов для "просветительских" целей.