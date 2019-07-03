ГИБДД получит приборы для выявления водителей-наркоманов по слюне

Глава Госавтоинспекции заявил о необходимости ужесточить наказание, чтобы водители перестали садиться за руль под воздействием различных веществ.

Инспекторов ГИБДД в будущем намерены "вооружить" прибором, который позволит по слюне определить, употреблял ли водитель наркотики. Как сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, российские разработчики уже создали такое устройство.

— Мы в "Сколково" уже показывали первые приборы, которые помогут инспекторам выявлять в состоянии опьянения водителей путём взятия слюны и показать факт употребления наркотических веществ, — рассказал он.

Глава ГИБДД также заявил, что каждое восьмое правонарушение в состоянии опьянения совершают водители, которые уже попадались на вождении в пьяном виде. Изменить ситуацию можно только с помощью ужесточения наказания, уверен Черников.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция проанализирует правила дорожного движения и подумает над их улучшением.