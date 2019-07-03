В Кремле назвали темы переговоров Путина с папой римским

По словам Юрия Ушакова, собеседники обменяются подарками. Что именно президент подготовил для Его Святейшества, не раскрывается.

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Ватикан 4 июля планирует обсудить с папой римским Франциском диалог церквей, ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины. Возможные темы переговоров назвал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

— Как мы ожидаем, будет затронута ситуация в Сирии... Мы также ожидаем, что будет обсуждаться ситуация на юго-востоке Украины, перспективы реализации ряда гуманитарных проектов по линии Римско-католической церкви в Донбассе, — рассказал он журналистам.

Ушаков обратил особое внимание на аналогичный подход Русской православной церкви и Римско-католической церкви к ряду важных международных вопросов. По его словам, речь идёт о борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом, а также о предотвращении техногенных катастроф, защите христиан, развитии межрелигиозного и межцивилизационного диалогов.

Ушаков добавил, что Путин и папа римский обменяются подарками. Что именно президент преподнесёт главе Святого престола, он уточнять не стал.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 4 июля посетит Италию, где встретится с итальянским коллегой Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте, а также папой римским.