Археологи нашли в древнейшей пирамиде "путь в загробный мир"

По словам учёных, он включает в себя траншею глубиной 20 метров и несколько низких коридоров.

Археологи заявили, что практически разгадали тайну рва, который окружает египетскую пирамиду Джосера, сообщает Science in Poland.

Как считает археолог из Варшавского университета Камиль Курашкевич, "сухой ров" является трёхмерной моделью пути фараона в загробную жизнь. Он включает в себя прорубленную в скале огромную траншею глубиной в 20 метров.

Кроме того, там есть низкие горизонтальные коридоры. Внутри одного из них египтологи нашли ритуальный гарпун с изображениями змей. По мнению специалистов, оружие могло быть символом одной из опасностей, ожидающих фараона, или, наоборот, средством для защиты на пути в загробную жизнь.

— Прежде чем покойный мог насладиться вечной жизнью, ему приходилось преодолевать ряд препятствий и сталкиваться с опасными существами, — пояснил Курашкевич.

Если предположения учёных верны, то рядом с уже найденными коридорами должны располагаться новые тоннели.

Ранее Лайф сообщал, что в Египте открыли 4000-летнюю гробницу, которую расписали словно вчера.