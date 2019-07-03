Известные продюсеры Матвиенко и Полонский стали гостями "Тавриды"

Разговор пошёл о народном творчестве, ведь на форуме сейчас как раз проходит "Народная смена".

На форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" прошла творческая встреча с известными российскими продюсерами Игорем Матвиенко и Игорем Полонским. Сейчас на "Тавриде" проходит "Народная смена", которая объединила 400 молодых музыкантов, вокалистов и хореографов, поэтому такая встреча стала ярким и запоминающимся событием.

Создатель таких популярных российских групп, как "Любэ", "Иванушки International", "Фабрика" и многих других, признался, что прибыл на форум именно ради того, чтобы поговорить о народном творчестве.

— Сейчас всплеск хип-хопа уже переходит на нет, — отметил Матвиенко. — Даже рэп-исполнители начинают петь, потому что всю жизнь не будешь читать одно и то же. Мне кажется, что за народной музыкой — будущее.

С ним согласился и саунд-продюсер Игорь Полонский. Он рассказал, как полтора года назад экспериментировал с народными звуками при работе над фильмом "Викинг" и этот опыт произвёл на него сильное впечатление.

— Теперь в песни мы иногда вставляем народные мотивы — звуки на фоне или в соло. Это придаёт музыке новые и яркие краски. Таким инструментом нужно пользоваться, — добавил он.

После творческой встречи участники форума обсудили план работы над арт-манифестом с предложением о проведении в России в 2021 году Года народного искусства и нематериального культурного наследия.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера. Теперь кроме традиционного форума в него входит фестиваль "Таврида — арт". Кроме того, ведётся строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция Таврида".