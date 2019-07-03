Пользователи пожаловались на сбои в WhatsApp и Instagram

В мессенджере нельзя посмотреть прикреплённые файлы, есть проблемы с отправлением и получением сообщений. Instagram не загружает фотографии.

Пользователи соцсети Instagram заявили о перебоях в работе приложения. Instagram не даёт загрузить фотографии и не показывает многие из ранее опубликованных. На невозможность воспользоваться аудиозаписями и картинками также пожаловались пользователи мессенджера WhatsApp.

Сайт DownDetector, отслеживающий сбои в работе приложений и популярных сервисов, сообщает, что проблемы у "Инстаграма" начались в районе 17 часов по Москве. Согласно карте, жители США, Латинской Америки и Европы намного плотнее столкнулись со сбоями, чем пользователи из России.

Последний раз крупный сбой в работе "Инстаграма" произошёл в конце июня. Whatsapp не работал 18 июня.