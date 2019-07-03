Американский штурмовик сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы

В боеприпасах содержится небольшой пиротехнический заряд, поэтому в случае обнаружения граждан призвали до них не дотрагиваться.

Американский штурмовой самолёт A-10 Thunderbolt II сбросил три учебные бомбы после столкновения с птицей недалеко от населённого пункта Суванни-Спрингс в штате Флорида. Об инциденте сообщает пресс-служба военной базы США Moody.

Три невзрывных боеприпаса BDU-33 были сброшены 2 июля в 13:15 (06:15 по мск). Каждый из снарядов весит более одиннадцати килограммов и имитирует 226-килограммовую бомбу M1a-82. Учебные бомбы до сих пор не нашли. В ВВС призвали в случае обнаружения не дотрагиваться до снарядов, а сразу сообщить в экстренные службы — в BDU-33 содержится небольшой пиротехнический заряд.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего расследуются.

Ранее сообщалось, что истребитель Tejas Военно-воздушных сил Индии потерял топливный бак во время полёта.