Экс-главе Раменского района Подмосковья продлили арест по делу об убийстве

Следствие взяло под стражу мужчину, потому что есть подозрение, что он попытается сбежать.

Бывшему руководителю Раменского района Московской области Андрею Кулакову суд продлил арест на три месяца — до 8 октября.

Как ранее сообщал Лайф, мужчину подозревают в убийстве заместителя главы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, с которой у него, несмотря на наличие семьи, были романтические отношения.

Тело Евгении Исаенковой было обнаружено 4 мая. Женщину задушили. Кулакова по подозрению в её убийстве задержали в конце мая. 13 июня Мосгорсуд отменил решение о его аресте, однако его вновь взяли под стражу 21 июня.