В Нидерландах частично запретили употребление наркотиков в общественных местах

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Фото © Flickr / Marco Verch

Из четырёх крупнейших городов королевства ограничение введено только в Роттердаме.

На территории 218 из 355 муниципалитетов Нидерландов ввели запрет на употребление наркотиков в общественных местах. Об этом сообщает Голландская вещательная ассоциация (NOS).

По данным телеканала, в некоторых городах запрет действует только в тех местах, которые могут стать источником потенциальных проблем. Роттердам стал единственным из четырёх крупнейших городов королевства, где запрет действует для всех общественных мест, включая парки и улицы.

Ранее аналитики опубликовали рейтинг доступности наркотиков в странах мира.

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