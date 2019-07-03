В Нидерландах частично запретили употребление наркотиков в общественных местах

Из четырёх крупнейших городов королевства ограничение введено только в Роттердаме.

На территории 218 из 355 муниципалитетов Нидерландов ввели запрет на употребление наркотиков в общественных местах. Об этом сообщает Голландская вещательная ассоциация (NOS).

По данным телеканала, в некоторых городах запрет действует только в тех местах, которые могут стать источником потенциальных проблем. Роттердам стал единственным из четырёх крупнейших городов королевства, где запрет действует для всех общественных мест, включая парки и улицы.

Ранее аналитики опубликовали рейтинг доступности наркотиков в странах мира.