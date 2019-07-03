Общественная палата пожаловалась в Генпрокуратуру на оскорбление госсимволов

Речь идёт о 150–160 материалах в соцсетях, где глумятся над сакральными символами нашего государства.

Комиссия Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций провела мониторинг интернет-пабликов на наличие фактов оскорбления государственных символов. Об этом говорится в сообщении, размещённом в среду на сайте ОП. У общественников вопросы вызвали не менее 150 материалов, размещённых в широком доступе в соцсетях. Председатель комиссии Александр Малькевич и член ОП РФ Султан Хамзаев направили эти данные в Генпрокуратуру.

— В ходе мониторинга было выявлено более 160 материалов, дискредитирующих порядок управления государством, оскорбляющих представителей органов власти и государственную символику, тем самым оказывающих разрушительное влияние на общественную нравственность и гражданскую сознательность, — говорится в обращении общественников.

По словам Малькевича, никому не позволительно оскорбительно и по-хамски относиться к конституции, флагу, гербу и гимну нашей страны. Именно в этом, по его словам, и состоит смысл закона о защите госсимволов страны.

— С нашим обращением в прокуратуру мы как раз отправляем ссылки на материалы, где глумятся над сакральными символами нашего государства. Подобный мониторинг будет продолжаться, и мы предлагаем всем неравнодушным людям присоединиться к нашей работе, — отмечает глава комиссии ОП.

Общественный контроль в сфере Интернета — это направление, которое давно существует в зарубежных странах и его, по мнению Малькевича, давно следует перенять и у нас. А делать это стоит с привлечением профессиональных экспертов, общественных деятелей и журналистов.

Напомним, применение закона о недопустимости оскорбления госсимволов обсуждалось и в ходе недавней прямой линии с президентом. Владимир Путин пояснил, что этот документ изначально был направлен на то, чтобы не глумились над флагом, гимном. Также глава государства пообещал поручить надзорным органам следить за тем, чтобы правоохранители не злоупотребляли этим законом.

— Речь не идёт о критике власти. Наоборот, люди вправе и должны критиковать руководство. Закон направлен на оскорбление символов государства, то есть всего народа, каждого из нас. Нельзя глумиться над флагом, гербом, а такие факты, как известно, имеют место быть, — отметил Путин.