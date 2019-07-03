Паводки в Приангарье признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера

Глава государства распорядился привлечь к ликвидации последствий Вооружённые силы РФ.

Президент России Владимир Путин поручил считать паводки на территории Приангарья чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля указе "О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области".

— Считать наводнение на территории Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования, — говорится в тексте документа.

Глава государства распорядился привлечь к ликвидации последствий ЧС в Иркутской области Вооружённые силы РФ. Путин поставил перед кабмином ряд задач. В частности, правительству необходимо обеспечить выделение из федерального бюджета средств на капремонт повреждённого жилья или на строительство нового, ускорить восстановление разрушенных мостов и дорог, обеспечить предоставление субсидий области и не допустить роста цен на товары и услуги первой необходимости.

Как уже сообщал Лайф, Путин провёл совещание в Братске. Оно было посвящено ситуации с паводком в Иркутской области. После совещания глава государства дал ряд поручений по ситуации в регионе. Последствия наводнения ликвидируют силы МЧС и военные. Ущерб от паводка уже оценён в 29 миллиардов рублей.