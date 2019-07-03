Москвич собрал 71 штраф за одну поездку на авто из каршеринга

Согласно правилам компании, поскольку автомобиль был заказан на имя друга, то и оплачивать штрафы придётся ему.

Услуги каршеринга в Москве стали причиной раздора между двумя друзьями. 26-летний Эдуард через аккаунт товарища арендовал на его имя автомобиль в одном из каршеринговых сервисов, после чего отправился кататься по столице. Всего за одну поездку он умудрился 71 раз нарушить правила дорожного движения. Чуть позже счёт на оплату штрафов за нарушение ПДД пришёл владельцу телефона, что стало для него полной неожиданностью.

— В полицию обратился 32-летний житель столицы Владимир Г. с заявлением о том, что его друг Эдуард арендовал автомобиль в каршеринге с помощью его телефона, после чего пустился во все тяжкие и насобирал 71 штраф за время аренды, — рассказал "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах.

Несмотря на то что за рулём был Эдуард, по правилам организации, предоставлявшей услуги каршеринга, штрафы придётся оплатить Владимиру.

Как сообщал Лайф, пользователи соцсетей всё чаще жалуются на участившиеся случаи досмотров каршеринговых автомобилей. В группу риска арендные автомобили попадают из-за тех, кто не прочь прокатиться на автомобиле, арендовав его под чужим аккаунтом, без документов или вовсе в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с участившимися случаями нарушений столичные инспекторы ГИБДД начали просить водителей каршеринговых авто показать аккаунт в приложении, чтобы подтвердить личность арендатора.