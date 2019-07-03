Минсельхоз попросил полномочия контролировать сбор грибов, ягод и трав

Всё это в ведомстве называют ценным ресурсом, у которого высокий экспортный потенциал.

Министерство сельского хозяйства России предлагает законодательно закрепить за ним право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, берёзового сока и лекарственных растений. Проект изменений в положение о Минсельхозе опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Дикорастущие пищевые ресурсы, к которым ведомство относит плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, берёзовый сок и лекарственные растения, называют в ведомстве ценным пищевым ресурсом. А их сбор и переработку — "экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста".

Несколько лет назад Александр Ткачёв, занимавший должность министра сельского хозяйства России, заявил, что страна может экспортировать грибы в большом количестве, однако их просто некому собирать.