Минобороны назвало имя моряка, который спас гражданского при пожаре на подлодке

Подводник после эвакуации специалиста вернулся в аварийный отсек и продолжил бороться с огнём.

Во время пожара на глубоководном аппарате капитан второго ранга Дмитрий Соловьёв вывел гражданского из аварийного отсека, чем спас ему жизнь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

— Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьёва, — рассказали в ведомстве.

После спасения гражданского моряк продолжил "бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа".

Как уже сообщал Лайф, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар. Погибло 14 моряков-подводников. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу вылететь в Североморск и на месте обеспечить тщательное расследование причин пожара.