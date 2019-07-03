Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Право на финансовую помощь получат только граждане РФ. Причём она будет осуществляться однократно в отношении лишь одного жилищного кредита.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотеки семьям, в которых с января 2019 года родились третий ребёнок и последующие дети. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, многодетная семья, в которой с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребёнок и последующие дети, может получить 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита одного из родителей. Финансовая помощь будет осуществляться однократно в отношении одной ипотеки и независимо от рождения детей в последующем.

В законе также поясняется, что при определении права на компенсацию кредита не будут учитываться дети, не являющиеся гражданами РФ, либо в отношении которых гражданин был лишён родительских прав или было отменено усыновление.

Напомним, поручение о компенсации ипотеки Путин дал во время послания Федеральному собранию в феврале 2019 года. 26 июня Совфед одобрил соответствующий закон.