Минздрав прокомментировал данные о числе заражённых ВИЧ в регионах

Вирус выявлен у 896 тысяч россиян, 712 тысяч больных находятся под диспансерным наблюдением.

Минздрав сообщает, что исследование Роспотребнадзора об увеличении распространения ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки. Сообщение министерства приводит РБК.

Специалисты министерства рассказали, что количество заболевших ВИЧ может увеличиться благодаря росту количества людей, которые успешно лечатся от ВИЧ. Это приводит к увеличению продолжительности их жизни, а значит, и росту общего числа заражённых с течением времени.

Ранее Лайф сообщал, что за три года количество субъектов РФ, где распространился вирус, выросло на 40%. В 13 регионах России ВИЧ заражено более 1% населения.