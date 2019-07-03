Главе района в Хакасии предъявлено обвинение за нападение на журналиста

Также следственные органы подозревают Сергея Зайцева в превышении должностных полномочий из-за переоформления земельного участка на своего знакомого.

После нападения на корреспондента "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 24" Ивана Литомина главе Ширинского района в Хакасии Сергею Зайцеву предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Чиновника обвиняют в насильственном препятствовании законной деятельности журналиста.

— В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своём рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль, — сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

Как отметили следователи, в ходе предварительного следствия Сергей Зайцев не стал признавать свою вину и отказался от дачи показаний.

— После ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела оно будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу, — добавили в СКР.

Отметим, также чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. По данным следствия, Зайцев переоформил земельный участок, предназначенный под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, на своего знакомого. Этот знакомый передал в дар участок другому человеку. После чего администрация района стала арендовать этот же участок на протяжении семи лет, а потом и вовсе выкупила. Общий ущерб бюджету района составил шесть миллионов рублей, считают следователи.

Кроме того, Зайцев уже ранее был осуждён по статье "Халатность" после пожаров в селе Шира в 2015 году, жертвами которого стали 12 человек, ещё 54 пострадали. Именно об этой трагедии и спрашивал чиновника избитый журналист. В апреле 2019 года Зайцев вместе с тремя другими чиновниками был приговорён к четырём с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении, однако вскоре был амнистирован.

Как сообщал Лайф, глава Ширинского района Сергей Зайцев категорически не согласен с версией о нападении на журналиста, в связи с чем подал встречное заявление против корреспондента Ивана Литомина по статье "Публичное оскорбление представителя власти".