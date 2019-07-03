Путин наградил Рошаля орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин наградил президента Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктора медицинских наук Леонида Рошаля орденом Александра Невского "за большой вклад в развитие здравоохранения". Соответствующий указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
— За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Рошаля Леонида Михайловича, — говорится в тексте.
Отметим, что подписанный Путиным указ о награждении государственными наградами содержит почти три сотни фамилий. В списке не только россияне, но и граждане других государств. В частности, орденом Дружбы награждены гендиректор "Группы Энел" итальянец Франческо Страче и советник президента Ливана Амаль Абу Зейд.
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