Boeing выделит $100 млн на помощь семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX

Выплаты пойдут на покрытие непредвиденных трат и расходов на образование и проживание.

Американский авиаконцерн Boeing выделит 100 миллионов долларов, чтобы выплатить семьям и близким жертв авиакатастроф лайнеров модели 737 MAX в Эфиопии и Индонезии. Об этом компания сообщает на своём сайте.

Отмечается, что выплаты пойдут на покрытие непредвиденных трат и расходов на образование и проживание, а также на "общественные программы и экономическое развитие пострадавших общин".

— Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким тех, кто был на борту, и надеемся, что этот начальный шаг поможет им найти успокоение, — заявил глава авиастроительного концерна Деннис Меленберг.

Ранее Лайф сообщал, что Минюст США после проверки лайнеров серии 737 MAX заподозрил дефекты на других лайнерах компании Boeing. Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта 2019 года в Эфиопии, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек.