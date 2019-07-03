Омбудсмен подтвердила, что Кокорина вывозили из СИЗО в больницу

Визиты Кокорина в медицинский центр согласованы с руководством ФСИН, график процедур уточнён в Депздраве Москвы.

Российского футболиста Александра Кокорина, осуждённого за хулиганство, выпускали из СИЗО под конвоем, чтобы тот прошёл курс реабилитации в связи с травмой колена, рассказала News.ru уполномоченная по правам человека по Москве Татьяна Потяева.

Кокорину, которому 8 мая суд вынес приговор — 17 месяцев колонии общего режима, действительно назначены процедуры, в медучреждение его сопровождал конвой.

— Во время моего посещения на прошлой неделе он обратился ко мне с просьбой пройти обследование, так как его действительно беспокоит колено. После моего ходатайства его отвезли в одну из больниц. Александра обследовали травматолог, невролог, была проведена МРТ, после чего ему прописали реабилитацию, — говорит Потяева.

В ОНК заявили, что футболисты Кокорин и Мамаев, осуждённые за хулиганство, со дня на день будут этапированы в колонию.