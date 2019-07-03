Минобороны опубликовало список погибших моряков-подводников

Министерство обороны России обнародовало имена и звания 14 моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате в Баренцевом море 1 июля. Жертвами трагедии стали:
- Герой России, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович;
- Герой России, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович;
- Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович;
- Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович;
- Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич;
- Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович;
- Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич;
- Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич;
- Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович;
- Капитан 2 ранга Соловьёв Дмитрий Александрович;
- Подполковник м/с Васильев Александр Сергеевич;
- Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич;
- Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич;
- Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.
Как отметили в Минобороны, все моряки неоднократно принимали участие в "сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики с погружением на предельные глубины". В ведомстве подчеркнули, что офицеры ценой своих жизней ликвидировали возгорание в аварийном отсеке, спасли своих товарищей и аппарат.
Как уже сообщал Лайф, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар. Погибло 14 моряков-подводников. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу вылететь в Североморск и на месте обеспечить тщательное расследование причин пожара.
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