Минобороны опубликовало список погибших моряков-подводников

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Фото © Лев Федосеев / ТАСС

Все офицеры неоднократно принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики.

Министерство обороны России обнародовало имена и звания 14 моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате в Баренцевом море 1 июля. Жертвами трагедии стали:

  1. Герой России, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович;
  2. Герой России, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович;
  3. Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович;
  4. Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович;
  5. Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич;
  6. Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович;
  7. Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич;
  8. Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич;
  9. Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович;
  10. Капитан 2 ранга Соловьёв Дмитрий Александрович;
  11. Подполковник м/с Васильев Александр Сергеевич;
  12. Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич;
  13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич;
  14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

Как отметили в Минобороны, все моряки неоднократно принимали участие в "сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики с погружением на предельные глубины". В ведомстве подчеркнули, что офицеры ценой своих жизней ликвидировали возгорание в аварийном отсеке, спасли своих товарищей и аппарат.

Как уже сообщал Лайф, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар. Погибло 14 моряков-подводников. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу вылететь в Североморск и на месте обеспечить тщательное расследование причин пожара.

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