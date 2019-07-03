Минобороны опубликовало список погибших моряков-подводников

Все офицеры неоднократно принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики.

Министерство обороны России обнародовало имена и звания 14 моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате в Баренцевом море 1 июля. Жертвами трагедии стали:

Герой России, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович; Герой России, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович; Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович; Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович; Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич; Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович; Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич; Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич; Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович; Капитан 2 ранга Соловьёв Дмитрий Александрович; Подполковник м/с Васильев Александр Сергеевич; Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич; Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич; Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

Как отметили в Минобороны, все моряки неоднократно принимали участие в "сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики с погружением на предельные глубины". В ведомстве подчеркнули, что офицеры ценой своих жизней ликвидировали возгорание в аварийном отсеке, спасли своих товарищей и аппарат.

Как уже сообщал Лайф, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар. Погибло 14 моряков-подводников. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу вылететь в Североморск и на месте обеспечить тщательное расследование причин пожара.