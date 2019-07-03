В дублинском пруду лебедь забил до смерти собаку на глазах у хозяина

Орнитологи рассказали, что агрессивная реакция типична для самцов лебедей при защите гнезда.

На кокер-спаниеля, который решил поплавать в пруду в дублинском парке, напал взрослый лебедь. Птица забила собаку крыльями до смерти на глазах у хозяина, сообщает The Sun.

— Мы начали кричать на лебедя, пытаясь отвлечь его. Бедный пёс не понимал, что происходит, и плыл прямо к птице. А лебедь поднял свои крылья и бил собаку, то одним крылом, то другим, после трёх ударов собака пошла под воду, — приводит издание слова очевидца, кормившего неподалёку уток.

Тело собаки с середины озера пришлось доставать смотрителю парка при помощи байдарки и сети. Он заявил, что это первый подобный случай на его памяти. Очевидцы предложили установить таблички, запрещающие выгул даже маленьких собак без поводка вокруг пруда.

— По-видимому, это лебедь-самец, и он, по-видимому, в паре, и он "настроен на весну". Он будет защищать эту территорию, — цитирует издание орнитолога Криса Перринса.

Весной этого года Лайф рассказывал, как агрессивный лебедь атаковал купающегося мужчину в Херсоне. А в Университете Восточного Мичигана в США гусь долгое время терроризирует студентов.

Бывали и обратные случаи. Так, в Орле местные жители выкрали лебедей с пруда и убили. А в Химках на лебедей напала бродячая собака.