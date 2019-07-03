В МИД осудили запрет Канады на въезд жителей Донбасса с российскими паспортами

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин прокомментировал решение Канады не допускать в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами.

— Такое решение Канады, как мы можем на него реагировать? Конечно, только негативно, — сказал дипломат РИА "Новости".

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик. Выдача паспортов по этой программе уже идёт.

Глава МИД Канады заявила, что граждане ДНР и ЛНР смогут подавать документы на канадскую визу, используя украинские паспорта.