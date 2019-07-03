В Москве трёх полицейских заподозрили в получении крупной взятки

Их задержали при получении денег от человека, которого проверяли на причастность к краже.

Сотрудников отдела МВД России столичного района Митино задержали по подозрению в получении взятки. Один из них — врио замначальника ОМВД. Начальника следственного управления отдела Е. Щеглова уже отправили под арест, сообщает ТАСС.

По делу проходят также следователь М. Родионов и оперуполномоченный П. Ильин. Также в деле фигурируют адвокат Д. Филатов и индивидуальный предприниматель Б. Дадашов.

Оказалось, что полицейских задержали при получении денег от человека, которого проверяли на причастность к краже.

В конце мая Лайф сообщал, что в Кабардино-Балкарии задержали сразу 12 офицеров полиции за взятки. Они брали взятки от перевозчиков палёных алкогольных напитков.